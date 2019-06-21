Как стало известно, Анджелина Джоли облюбовала для себя нового бойфренда. 44-летняя актриса вознамерилась закрутить роман с Киану Ривзом. Об этом рассказала репортеру издания Woman’s Day одна из приятельниц актрисы.

Джоли никогда не была против того, чтобы совмещать приятное с полезным, то есть личную жизнь с работой. Именно поэтому, как утверждают, последнее время Анджелина завела необременительную интрижку с одним из телохранителей, сопровождающим актрису и ее детей в деловых разъездах по всему миру. Да и романы со всеми тремя бывшими мужьями, включая ее экс-супруга Брэда Питта, тоже были непосредственно связаны с ее работой — начинались во время съемок в совместных кинопроектах. Так, считает Джоли, удобнее и экономнее — с точки зрения времени. И теперь, когда, по словам подруги, телохранитель ей уже поднадоел, она нацелилась на Киану Ривза и делает все возможное, чтобы добыть для него роль в своем новом фильме «Вечные» — по сборнику комиксов о расе бессмертных.

Между прочим, сообщения о том, что Джоли пытается заполучить Киану себе в любовники, появились в прессе еще до начала ее работы над «Вечными». Уже тогда, как утверждало заокеанское издание Star, актриса принимала отчаянные попытки заманить Ривза в свои «сети». Ей даже, якобы, удалось один раз пригласить его к себе домой — на ужин при свечах. Однако, продолжения у этой встречи пока что так и не случилось. И вот теперь, по сведениям ее подруги, Джоли хочет воспользоваться представившейся возможностью оказаться вместе с ним на съемках, чтобы окончательно охмурить Киану.

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