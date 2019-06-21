Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом она рассказала в статье New York Magazine.

Женщина утверждает, что события произошли 25 лет назад в примерочной в одном из универмагов Нью-Йорка.

По словам Кэррол, она не сообщила о нападении в полицию, но рассказала двум близким друзьям. Двое ее друзей подтвердили ее рассказ.

Белый дом выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения, назвав их «совершенно ложной и нереальной историей».

Ее статья для журнала является отрывком из ее будущей книге «Зачем нужны мужчины».

Кэрролл стала одной из множества женщин, которые ранее уже обвиняли рампа в сексуальных домогательствах.

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