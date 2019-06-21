В российской Госдуме прозвучала инициатива бойкота грузинских курортов и грузинской продукции, — сообщают российские СМИ.

Глава комитета по туризму, спорту, физическим и молодежным вопросам Думы Михаил Дегтярев заявил, что бойкот должен быть введен из очередной волны русофобии в Тбилиси.

«Бойкот всех курортов Грузии и всех грузинских продуктов — самое правильное решение после очередной волны русофобских выступлений в Тбилиси. И пусть ждут туристов из США, Евросоюза и продают «Боржоми» на европейском рынке», — сказал российский депутат.

Minval.az