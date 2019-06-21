Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь пообещал, что Иран не станет обладателем ядерного оружия, однако Вашингтон не будет предпринимать поспешных действий в отношении Тегерана.

«Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира!» — написал президент на странице в Twitter.

«Я не тороплюсь, наши войска модернизированы, они новые и готовы действовать, ради всего лучшего в мире», — отметил он.

Трамп также заявил, что санкции оказывают «болезненное» воздействие на Иран, и «еще были добавлены прошлой ночью».

Minval.az