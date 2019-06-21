Британский министр Марк Филд, представляющий Форин-офис, вытолкал из банкетного зала особняка в Лондоне эко-активистку.

Как сообщает Mirror, женщины прервали речь канцлера казначейства Великобритании Филипа Хэммонда, что не понравилось консервативному политику.

На кадрах видно, что Филд толкает женщину к колонне, после чего хватает ее за шею.

Министр по азиатскому и тихоокеанскому регионам без сантиментов вытолкал активистку, которая пыталась высказать свою позицию по изменениям климата.

Сам Филд пока не прокомментировал свой поступок, однако видео уже вызвало резонанс в Сети.

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