Глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после протестов в Тбилиси, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Принятое решение является ответственностью перед народом», — сказал Каладзе.
Глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после протестов в Тбилиси, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Принятое решение является ответственностью перед народом», — сказал Каладзе.
Дата: 2019/06/21 15:26
Раздел: Важно
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