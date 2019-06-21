Глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после протестов в Тбилиси, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — сказал Каладзе.

Minval.az