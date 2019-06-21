Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в пятницу, 21 июня, провели полеты около Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Известно, что самолеты взлетали с авиабазы Эль-Удейд в Катаре. Отмечается, что их сопровождали американские истребители F-15.

В то же время над Персидским заливом был зафиксирован самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США RC-135V. Он способен перехватывать радиопереговоры и вскрывать местоположения ПВО и средств управления войск противника.

B-52H Stratofortress, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года, способен нести различные авиабомбы и ракеты, а также ядерное оружие.

Minval.az