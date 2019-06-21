Покупка Анкарой ЗРС С-400 у России не означает, что она отдаляется от НАТО. Об этом в пятницу заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Турция в полной мере и своевременно выполняет все обязательства перед НАТО. Речи о том, что, покупая С-400, мы отдаляемся от альянса, не идет», — цитирует министра телеканал Haberturk. Акар также «в резкой форме отверг попытки связать закупку С-400 с проектом F-35». По его словам, приобретение российских ЗРС является «вопросом снабжения» армии необходимым вооружением.

Minval.az