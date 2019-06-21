Президент США Дональд Трамп передал властям Ирана через посредников из Омана послание, в котором предупредил о неизбежности удара в случае отказа Тегерана от переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«В своем послании Трамп заявил, что он против какой-либо войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы. Он дал короткий срок на то, чтобы дать ему ответ», — рассказал один из иранских чиновников, передает РБК.

Второй собеседник агентства сообщил, что письмо Трампа предназначалось высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, который должен дать окончательный ответ. Однако еще до того оманским посредникам дали понять, что аятолла против переговоров, отмечает Reuters.

«Мы также сказали оманскому представителю, что любой удар по Ирану будет иметь последствия как в регионе, так и в международном масштабе», — сказал собеседник Reuters.

Ранее газета New York Times сообщила, что после уничтожения иранской ракетой американского беспилотника Трамп отдал распоряжение о нанесении удара по ряду целей в Иране, однако в последний момент отменил его. Когда пришел приказ об отмене удара по радарам и батареям ПВО, самолеты ВВС США были уже в воздухе, заявил один из собеседников NYT.

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