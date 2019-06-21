Американский сенат проголосовал за то, чтобы запретить американскому лидеру Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Associated press.

Как отмечается, всего сенатом было принято 22 решения, по одному для каждой отдельной сделки. Таким образом, сенаторы выступили за том, чтобы заблокировать действия администрации Трампа по оружию.

Голосование проходило на фоне усиления напряженности в отношениях США с Ираном, пишет издание.

В ответ на это Трамп пообещал наложить вето на решения конгрессменов.

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