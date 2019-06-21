Мэра Риги отправили в отставку всего через три недели после избрания. Городская дума вынесла Дайнису Турлайсу вотум недоверия, а в качестве аргумента депутаты использовали то, что чиновник дал интервью российскому агентству Sputnik.

Вотум недоверия Дайнису Турлайсу вынесли с минимальным перевесом. Для этого в городской думе объединились все оппозиционные силы, они привлекли единственного независимого депутата и четверых, недавно исключенных из партии «Согласие», которая поддержала Турлайса.

Для критики действующего мэра его противники использовали любые аргументы. «Он дал интервью рупору кремлевской пропаганды Sputnik, пустил их в свой кабинет. Такого себе даже Нил Ушаков не позволял, а ведь он агент Кремля», — уверен лидер фракции «Единство» Вилнис Кирсис.

Интервью, о котором говорит оппозиция, Дайнис Турлайс дал агентству Sputnik совсем недавно. В нем он высказался о том, что недопустимо переписывать историю Второй мировой войны: «Мы должны как общество признавать важность и необходимость почтить память тех, кто сражался против фашизма. На тот момент это была задача важная, вопрос выживания. Если бы победили те, кто был на той стороне, никто из историков не нашел бы, что на этом месте была бы Латвия как страна».

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