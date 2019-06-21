Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым стал частью России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov, передает Лента.ру.

Глава государства отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России. Кроме того, он отметил смягчение позиций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макронапо поводу ограничительных мер.

«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить», — резюмировал он.

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