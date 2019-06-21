Управление гражданской авиации (FAA) США запретило американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает телеканал CNBC.

Экстренное распоряжение было выпущено 20 июня.

По данным FAA, американский самолет с пассажирами на борту находился недалеко, в около 72 км от беспилотника, который сбил Иран.

«На момент перехвата в этом районе работало множество самолетов гражданской авиации», — уточнили в FAA.

Как отмечается, такое решение было принято американской стороной из-за напряженности после недавних инцидентов и «готовностью Ирана использовать ракеты в международном воздушном пространстве практически без предупреждения», передает издание.

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