В Тбилиси применила против протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканала «Рустави-2».
По данным телеканала, ОМОН начал разгонять протестующих: спецназ также открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями.
«В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжелая», — говорится в сообщении телеканала.
⚡Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ
Видео: Екатерина Фомина / для «Новой» pic.twitter.com/GVVUGhx00K
— Новая Газета (@novaya_gazeta) 20 июня 2019 г.
Коллекция щитов, отобранных протестующими у полиции в Тбилиси pic.twitter.com/Dp1hqKVdca
— Николай Левшиц (@nlevshits) 20 июня 2019 г.