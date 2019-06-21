В Тбилиси применила против протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканала «Рустави-2».

По данным телеканала, ОМОН начал разгонять протестующих: спецназ также открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями.

«В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжелая», — говорится в сообщении телеканала.

⚡Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ Видео: Екатерина Фомина / для «Новой» pic.twitter.com/GVVUGhx00K — Новая Газета (@novaya_gazeta) 20 июня 2019 г.

Коллекция щитов, отобранных протестующими у полиции в Тбилиси pic.twitter.com/Dp1hqKVdca — Николай Левшиц (@nlevshits) 20 июня 2019 г.

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