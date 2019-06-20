Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, будет ли Вашингтон наносить удары по Ирану, ответил, что скоро об этом станет уже известно. Об этом сообщает РБК.

«Вы скоро узнаете», — заявил американский лидер.

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