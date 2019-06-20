Австралийская модель Симона Холцнагель, снимавшаяся для Playboy, пожаловалась на свою большую грудь. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram, сообщает Daily Mail.

Холцнагель пожаловалась своим подписчикам, что она страдает из-з большой груди. Девушка написала, что «большая грудь — это отстой». По словам модели ежедневно она сталкивается с болью в груди и спине, а спать приходится в специальном топе. Также Холцнагель написала, что «отдала бы свою грудь за копейки, лишь бы только избавиться от нее».

Таким образом звезда решила предупредить об «обратной стороне большой грудь» тех девушек, которые планирует увеличить грудь с помощью пластической хирургии.

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