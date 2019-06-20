Высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в контексте смерти Мухаммеда Мурси подтверждают его связь с террористической организацией «Братья-мусульмане». Об этом заявил в четверг глава МИД Египта Самех Шукри, передает ТАСС.

«Заявление Эрдогана доказывает, что он связан с террористической организацией «Братья-мусульмане», которая использует его для пропаганды своей экстремистской идеологии, — сказал он. — Очевидно стремление Эрдогана скрыть внутренние перегибы за счет вступления во вредоносную перепалку». По словам министра, «поведение президента Турции отражает глубокую ненависть к достижениям и успехам египетского народа и его руководства».

Бывший президент Египта, ставленник исламистов Мухаммед Мурси скоропостижно скончался 17 июня во время заседания суда по делу о шпионаже, по которому он проходил главным обвиняемым. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.

Турецкий президент обвинил египетские власти в намеренном убийстве бывшего политика и призвал в четверг ООН расследовать обстоятельства его смерти. Турецкий лидер пообещал сделать все необходимое, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале, подключить к этому Организацию исламского сотрудничества и поднять вопрос о смерти Мурси на ближайшем саммите G-20. Политик сравнил смерть Мурси с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года Джамаля Хашкаджи и заявил, что Анкара приложит все усилия для расследования дела бывшего главы Египта, как это произошло в случае с Хашкаджи. «Мы никогда не позволим, чтобы трагедия Мурси оказалась забытой, как и в случае с убийством Джамаля Хашкаджи», — заключил турецкий президент.

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