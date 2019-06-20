Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что хозяин Белого дома Дональд Трамп не поддержит резолюцию Палаты представителей Конгресса США, которая содержит призыв к применению санкций в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом турецкий лидер заявил в четверг в ходе закрытой беседы с представителями иностранных СМИ, передает ТАСС.

«Я спрошу у Трампа [в Осаке], считает ли он уместным применение санкций в отношении Турции в данной ситуации. Я верю, что он ответит «нет», — подчеркнул президент.

Эрдоган выразил уверенность, что американская администрация «будет осторожна с введением санкций и прежде всего изучит все возможные последствия». «Турция — это не просто какая-то страна, мы являемся их стратегическими партнерами. Если США выступят против Турции, то они должны осознавать, что потеря такой страны не будет простой. На полях саммита G20 я обсужу это с Трампом», — добавил он.

Турецкий президент напомнил, что Вашингтон не смог сделать предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» настолько же выгодное, как это сделала Россия с С-400. «Мы хотели приобрести ЗРК «Пэтриот» еще во время администрации [Барака] Обамы, но нам их не продали. Нам они были необходимы для обеспечения национальной обороны, поскольку вокруг нас исходила угроза в наш адрес. В этой связи мы и купили С-400 у России по хорошим условиям. Я говорил Трампу, что если вы сделаете нам предложение по ЗРК «Пиэтриот» с аналогичными условиями, то мы их купим. Но этого так и не произошло», — отметил Эрдоган.

Minval.az