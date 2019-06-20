Суд в Турции огласил приговор участникам путча, руководившим попыткой переворота 15 июля 2016 года.

В Анкаре 17-й суд по особо тяжким преступлениям вынес приговор сторонникам террористической организации Фетуллаха Гюлена, находившимся в день попытки переворота в здании Генштаба ВС Турции, передает «Анадолу».

Приговор оглашен в здании тюрьмы в районе Синджан Анкары. По делу в целом проходят 224 подозреваемых, в том числе бывший командующий ВВС Турции Акын Озтюрк.

Суд приговорил 17 человек к 141 пожизненному сроку с отбытием в колонии строгого режима.

Акын Озтюрк приговорен к 141 пожизненному сроку.

Бывший начальник управления кадров Генштаба Турции Ильхан Талу также приговорен к 141 пожизненному сроку.

Бывший генерал Ахмет Биджан Кыркер, отдавший в день путча приказ о выводе танков из расположения военных частей, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Бывший командующий Полком президентской охраны Мухсин Кутси Барыш, приказавший захватить здание телеканала TRT, и Эртугрул Терзи, открывший огонь по мирным гражданам у здания командования жандармерии также приговорены к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

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