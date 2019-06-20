Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в центре города Гориция на севере Италии; спасатели извлекли из-под развалин обрушившегося здания тела мужчины и женщины, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.

Спасатели продолжают поиски третьего человека, который предположительно должен находиться под завалами. Речь идет об инвалиде.