Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group запустили проект по обновлению почти тысячи музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. В блоге YouTube сообщается, что в роликах улучшат качество видео и аудио. Записи будут доступны в разрешении 1080p.

С сегодняшнего дня в рамках проекта на YouTube уже доступны более 100 обновленных музыкальных видеоклипов, включая работы Билли Айдола, Beastie Boys, Boyz II Men, Джорджа Стрейта, Джанет Джексон, Kiss, Lady Antebellum, Леди Гаги, Лайонела Ричи, Maroon 5, Мита Лоуфа, No Doubt / Гвен Стефани, Смоки Робинсона, The Killers, Тома Петти и многих других.

Оставшиеся будут отреставрированы до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут появляться каждую неделю.

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