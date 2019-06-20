В Германии суд признал 52-летнего Ральфа Янкуса виновным в непредумышленном убийстве своей 49-летней невесты.

Как сообщат Daily Mail, молодожены проводили медовый месяц, устроив 48-часовой БДСМ-марафон. Однако после любовных утех женщине поплохело.

Только через четыре дня на место происшествия были вызваны экстренные службы, но они уже ничем не могли помочь невесте. Предположительно, она получила тяжелые травмы из-за некого острого предмета.

При этом сам Ральф уверял, что он не знал о столь серьезных последствиях, поэтому не торопился вызывать медиков.

Взрослый сын женщины пояснил, что Ральф унижал и оскорблял его мать, но та продолжала любить своего нового жениха.

Minval.az