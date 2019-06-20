Видеосервис YouTube готовится внедрить важные изменения на своей платформе в связи с растущей критикой, что компания слабо реагирует на контент, способствующий разжиганию ненависти, а также не может добиться адекватного контроля за контентом с участием детей или предназначенным для детской аудитории.

Руководство YouTube обсуждает возможность переноса всего детского контента в отдельный самостоятельный продукт YouTube Kids, чтобы иметь возможность лучше защищать детей от нежелательных видеоматериалов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Такой шаг является довольно рискованным, поскольку направление детских видео на YouTube является одним из самых популярных и приносит компании миллионы долларов рекламного дохода, отмечают эксперты.

Среди других вариантов, изучаемых YouTube, — модификация ПО для отключения в случае детского контента возможности автоматического запуска нового видео после завершения просмотра материала. Такая система рекомендаций позволила YouTube увеличить количество часов просмотров видео до рекордных уровней, но в то же время вызвала претензии со стороны родителей, считающих, что она ведет к дополнительным расходам.

YouTube превратился во влиятельную медиаплощадку за последние годы, в компании утверждают, что пользователи сервиса ежедневно просматривают в общей сложности порядка 1 млрд часов контента.

Потенциальные изменения, которые пока только обсуждаются, могут стать одними из самых серьезных для видеосервиса.

В то же время в компании отмечают, что из множества идей по улучшению YouTube «некоторые так и остаются идеями».

Minval.az