Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози, который выступал против передачи дела в суд, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа. Об этом сообщает Le Figaro.

18 июня кассационный суд отклонил последние апелляции бывшего главы государства, его адвоката Тьерри Херцога и бывшего магистрата Гилберта Азиберта, чтобы избежать судебного разбирательства за «взяточничество» и «торговлю влиянием». Суд, который обещает стать первым для Николя Саркози, которому также угрожает дело Бигмалиона, должен состояться в Париже в ближайшие месяцы.

Экс-президента Франции подозревают в том, что он в 2014 году с помощью своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании хотел получить информацию от Азибера.

Следствие считает, что Саркози дал понять своему адвокату, что готов устроить Азибера на престижную должность. Сам Саркози утверждал, что этого он так и не сделал, а, соответственно, он ни в чем не виноват.

Тем не менее сотрудники правоохранительных органов уверены в том, что это не произошло только потому, что Саркози и его адвокат узнали о том, что их телефоны прослушиваются.

Стоит отметить, что Саркози станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции.

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