Предприниматель Роман Абрамович намерен приобрести виллу в Израиле за $63 млн, пишет местная газета Calcalist со ссылкой на источник.

По данным издания, недвижимость находится в курортном городе Герцлия, неподалеку от Тель-Авива. Речь идет о вилле с участком земли площадью 9 тыс. кв. м.

Ранее Абрамович заключил трехмесячный договор аренды с владельцем недвижимости, британско-израильским филантропом Аланом Говардом. Теперь российский бизнесмен может купить виллу, пояснил собеседник газеты.

Calcalist называет виллу «самым дорогим домом в Израиле».

Minval.az