Актриса Лена Хиди, которая сыграла Серсею Ланнистер в сериале «Игра престолов», рассказала, что одну из сцен, посвящённую беременности её героини, вырезали. Об этом, как пишет «Лайф», она заявила во время общения с фанатами на фестивале ComicCon в Мюнхене.

— Мы сняли эпизод, который так и не вошёл в седьмой сезон, в нём [в эпизоде] я теряла ребёнка. <…> Это был действительно тяжёлый, но важный момент для Серсеи, — сказала Хиди, отметив, что ей хочется раскрыть её персонаж с новой стороны.

The miscarriage scene would’ve been epic 😢 pic.twitter.com/gSZxUiukIa — ꧁♡ ᴋᴡᴇᴇɴ ʟᴇɴᴀ .꧂ (@bb_cersei) 15 июня 2019 г.

Minval.az