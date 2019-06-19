Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Организацию исламского сотрудничества (ОИС) предпринять шаги в ответ на кончину свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси.

Выступая на митинге в Стамбуле, турецкий лидер пообещал, что Анкара будет отслеживать тему гибели Мурси и предпримет все шаги по привлечению властей Египта к ответственности в рамках международных судебных инстанций.

«Мурси умер не своей смертью, его убили. Демократически избранный президент Египта в течение 20 минут лежал в зале суда, и никто не оказал ему помощи», — цитирует его Анадолу.

Глава Турции также привлек внимание к угрозам в свой адрес. «Те, кто угрожает мне участью Мурcи, разделяют мышление ас-Сиси. Мы их не боимся», — сказал президент.

По его словам, власти Турции продолжают следовать намеченному курсу, несмотря на угрозы и давление.

Законно избранный президент Египта Мухаммед Мурси был свергнут третьего июля 2013 года в результате военного переворота и все последующие годы содержался в тюрьме.

67-летний Мурси также обвинялся в шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС. Экс-президент скончался 17 июня в зале суда после того, как потерял сознание.

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