В турецкой провинции Игдыр прошли широкомасштабные учения, в рамках которых отработаны меры по защите от последствий возможной аварии на Мецаморской АЭС в Армении, сообщает Анадолу.

АЭС расположена в непосредственной близости от турецкой границы и считается одним из самых опасных объектов атомной энергетики.

В рамках учений отработаны действия по защите жителей восьми приграничных турецких селений от возможной химической, биологической и радиационной угрозы.

По сценарию учений, после аварии на Мецаморской АЭС жители села Алиджан в Игдыре были эвакуированы в палаточный лагерь, разбитый на территории Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В эвакуации были задействованы бригады скорой медицинской помощи «112», Национальная медицинская спасательная команда (UMKE) и жандармерия.

Пострадавшие были обследованы врачами с последующим проведением диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Строительство Мецаморской АЭС началось в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке электростанцию закрыли, но в 1995 году, несмотря на протесты международного сообщества, ее работа была возобновлена. Кроме того, был запущен второй реактор АЭС.

По мнению экологов и ученых, сейсмическая активность в регионе повышает риск эксплуатации атомной электростанции в Мецаморе, даже в случае строительства реактора нового образца.

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