Что в реальности кроется за противовоздушными учениями оккупантов?

В Армении продолжают «играть в войнушку». На сей раз здесь с помпой объявили о старте учений войск противовоздушной обороны с привлечением систем ПВО. Как особо подчеркивают в Ереване, в них участвуют также подразделения ПВО, развернутые на оккупированных азербайджанских землях. А пресс-служба оборонного ведомства Армении бодро рапортует: «В учениях задействованы современные вооружения ПВО — ЗРК С-300, модернизированный С-125, комплексы «Оса-АК» и «Стрела-10», «Игла-С» и ПЗРК «Верба». В военных учениях участвуют также подразделения ПВО, оснащенные новейшими радиолокационными системами отечественного производства». Заявленная цель военных учений — гармонизация совместных действий, а также повышение уровня систем совместного управления, радиолокационной разведки и эффективности ведения зенитного обстрела.

На самом деле задача у учений несколько иная. В Армении, судя по многим признакам, всерьез опасаются «воздушного разгрома». И не сказать чтобы совсем уж без оснований. Оккупация чужих территорий — дело априори небезопасное. Особенно если расстановка сил меняется не в пользу оккупанта. Это, так сказать, общий план. А теперь «детали».

Серьезный повод задуматься и почаще смотреть в небо Армения получила еще в 2016 году, когда Азербайджан впервые применил в бою ударные беспилотники. Причем армянские опытные вояки даже не сразу поняли, что им и в прямом, и в переносном смысле свалилось на голову. Военные парады 2018 года, сопровождавшиеся впечатляющим воздушным шоу, тоже дали военным специалистам изрядную пищу для размышлений. Теперь Азербайджан планирует закупку новых самолетов у Пакистана, совместное производство — с Италией, и для Армении это не просто плохие новости, а прямо-таки сигнал воздушной тревоги. Особенно с учетом того, что на международных выставках оружия Азербайджан уже выставляет авиабомбы собственного производства. Изрядную пищу для размышлений дают и учения, в которых принимают участие ВВС Азербайджана.

Судя по всему, не так давно Ереван решил устроить этакую «пробу сил в воздухе». Вспомним недавний провокационный инцидент в небе над Карабахом: азербайджанские ВВС проводили учебные полеты на Физулинском направлении, а армянские оккупанты открыли огонь из своего ЗРК «Оса». Закончилось все оглушительным профессиональным конфузом армянских зенитчиков. Во-первых, сбить ничего не удалось. Во-вторых, и запуск ракет «Осы», и их самоподрыв заснял азербайджанский беспилотник. А в-третьих, беспилотник тоже сбить не удалось.

Судя по всему, выводы из происшедшего в Армении все же сделали. И теперь спешно ищут способ прикрыть свое небо «российскими заплатами» в лице С-300, разнообразных «Ос», «Стрел» и «Игл». Прежде всего, здесь решили дать своей ПВО возможность потренироваться и пострелять. Причем «карабахских» зенитчиков от греха подальше пригласили на учения в Армению — притом что, если верить армянским же пропагандистам в погонах, как раз в эти дни на оккупированных азербайджанских землях проходят «широкомасштабные учения». Дополнить их заодно тренировками ПВО было бы логично, но в Армении пошли другим путем. Тем более что никаких «учений» в реальности в Карабахе не проводится. Но то ли в Ереване уже понимают, что пытаться устроить «пальбу в небо» в Карабахе, во-первых, слишком рискованно, а во-вторых, безнадежно. А во-вторых, и «в-главных», надо серьезно задуматься над тем, как в случае чего «прикрыть» уже не Ханкенди, а Ереван. Совместные тактические учения Азербайджана и Турции в Нахчыване показали: под огневым контролем Азербайджана находится по сути вся территория Армении, включая и ее столицу с милым домиком по улице Баграмяна.

Справедливости ради, о «воздушной угрозе» Никол Пашинян задумался еще в апреле 2017 года, когда баллотировался на пост мэра Еревана. На очередном своем предвыборном мероприятии Никол Воваевич, напомним, изрек: «…Задайте сами себе следующий вопрос – что вы будете делать, если вдруг не дай Бог, прозвучит воздушная тревога или другой сигнал о введении военного положения. С точки зрения данного вопроса в Ереване сложилась просто позорная ситуация». Подвалы заняты под коммерческие «объекты», линии метро не строятся… Чем нечаянно выдал подспудные страхи: «прилететь» за оккупацию чужих земель может не только ханкендинскому оккупационному режиму, но и Армении. В конце концов, в годы второй мировой войны бомбили не только гитлеровские фронтовые части, но и немецкие города, в 1999 году бомбовые удары наносили по Белграду…Еревану есть о чем беспокоиться.

Но вот… сыграют ли учения ПВО роль «успокоительных таблеток», которая им отводится? Российская ПВО, как бы это помягче, проявила себя в Сирии не лучшим образом: предотвратить израильские и американские удары не получается, а вот собственный самолет-разведчик сбили. Справятся ли они с ракетой израильского ОТРК «ЛОРА» или белорусской РСЗО «Полонез» — вопрос, который в Ереване предпочитают себе не задавать. Москва отказалась продавать С-300 Ирану, за чем многие эксперты усматривают и нежелание тестировать этот комплекс в условиях современной высокотехнологичной войны.

Но самое главное, эти учения только усилили политические риски.

Намеренно оставим за скобками вопрос, как теперь Россия будет «отмываться» от этих учений и доказывать, будто бы ее военное сотрудничество с Арменией не направлено против Азербайджана. Важно другое. Армянские противовоздушные учения стартовали в те же дни, когда расследовательская группа Bellingcat опубликовала новую часть доказательств причастности действующих на востоке Украины пророссийских сепаратистов к гибели малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Этот граждански лайнер, напомним, был сбит из российского ЗРК «Бук», переданного сепаратистам российскими военными в этакий «лизинг». В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек. Эта трагедия — красноречивое доказательство, чем заканчивается предоставление мощных средств ПВО сепаратистам и маскирующимся под них оккупантам. Достаточно вспомнить, как 20 ноября 1991 года в Нагорном Карабахе армянские террористы сбили тепловой ракетой вертолет Ми-8. На его борту находились члены руководства Азербайджана и миротворцы-наблюдатели из России и Казахстана. Погибли все 22 человека, находившиеся на борту, в том числе министр внутренних дел Азербайджана Магомед Асадов, генеральный прокурор АР Исмет Гаибов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, госсекретарь Тофик Исмаилов, депутаты парламента Вагиф Джафаров, Вели Мамедов, журналисты Осман Мирзоев, только недавно занявший пост заведующего отделом аппарата президента, корреспондент АзТВ Алы Мустафаев и члены его съемочной группы. 28 января 1992 года был сбит гражданский вертолет, совершавший пассажирский рейс Агдам-Шуша. Погибли 44 человека — члены экипажа и пассажиры. 18 марта 1994 года армянские оккупанты из подаренного Россией ЗРК «Оса» сбили иранский самолет, который доставлял в Тегеран из Москвы на праздник Новруз членов семей иранских дипломатов. Его приняли за турецкий военный самолет. И если теперь армянские агрессоры устраивают новые «игры» со стрельбой в небо, то безопасности от этого уж точно не прибавится. И самое главное, понимают это не только в Баку.

Так что жителям Еревана самое время вспомнить предостережение Пашиняна двухлетней давности.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az