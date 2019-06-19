Совместная следственная группа (Joint investigation team, JIT) назвала четверых подозреваемых в крушении «Боинга» MH17 в Донбассе в июле 2014 года — это россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Им предъявят обвинения в убийстве и объявят в международный розыск, пишет «Дождь».

Все они в момент крушения самолета находились в восточной Украине и сыграли «существенную» роль в случившемся.

Гиркин был министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, был командующим и, как утверждают следователи, находился в контакте с российскими властями.

Дубинский возглавлял военную разведку ДНР и также находился в контакте с российскими властями. Пулатов был его заместителем.

Совместная следственная группа обратится к России с запросом допросить Гиркина, Дубинского и Пулатова и ответить на вопросы, связанные с расследованием, на которые Россия ранее отказалась отвечать.

В результате крушения «Боинга» погибли 298 человек. Следствие установило, что пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой из комплекса «Бук», который в Донбасс привезли из России.

Россия причастность к крушению самолета отрицает.

Minval.az