Саудовская Аравия виновна во внесудебной казни журналиста Джамаля Хашкуджи в Турции.

Об этом заявила специальный докладчик ООН, передает Reuters.

По ее словам, имеются серьезные доказательства причастности к произошедшему наследного принца. Она также призвала прекратить идущий в Саудовской Аравии суд над 11 подозреваемыми по этому делу.

Существуют достоверные доказательства причастности к гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи наследного принца Саудовской Аравии, но необходимо дальнейшее расследование, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.

Minval.az