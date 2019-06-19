Завтрашняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне может стать поворотной для пашиняновского этапа урегулирования карабахского конфликта, написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, передает Айсор.ам.

«Уже год как проводимая действующими властями переговорная стратегия в процессе карабахского урегулирования только растрачивает накопленный в прошлом дипломатией Армении капитал. Когда из-за преступной неосторожности переговорные позиции Вена – Санкт-Петербург – Женева были заменены на лифт в Душанбе, очень быстро стало ясно, что Азербайджан получил второе дыхание, чтобы загнать нас в угол.

Из словарного запаса сопредседателей Минской группы исчезли не только требования о выполнении договоренностей упомянутых встреч, но и упоминание базовых принципов урегулирования, в том числе – права на самоопределение. Вашингтонская встреча, возможно, последний шанс исправить собственные ошибки, вернуться к нашим бессмысленно упущенным картам за столом переговоров. Вновь требую ужесточить за пределами республики заявления и подходы Армении по вопросу Карабаха», — написал Ашотян.

Minval.az