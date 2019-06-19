В Тбилиси, на улице Пекина, сегодня утром обокрали магазин техники iPlus. Воры разбили камнем стеклянную дверь и забрали дорогостоящие мобильные телефоны.

Согласно распространенным магазином кадрам с камеры видеонаблюдения, магазин в половине седьмого утра обокрали трое подростков. Вся операция заняла 30 секунд.

По данным Общественного телевидения Грузии, воры унесли 30 мобильных телефонов на сумму 40 тысяч лари (более 14,4 тысячи долларов). Сотрудники магазина отмечают, что это уже второй случай грабежа.

На место происшествия вызваны следователи и криминалисты. МВД возбудило по факту уголовное дело по статье 117 УК Грузии – «кража».

Minval.az