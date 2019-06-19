Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с посредниками по Карабаху стартовала в среду в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во встрече принимают участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Кроме того, в Вашингтоне запланирована встреча главы МИД Армении и главы МИД Азербайджана. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы, касающиеся карабахского урегулирования.

Minval.az