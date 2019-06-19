Вся политика Армении зациклена на этом футболисте. Даже я, человек, мало связанный с футболом, задался вопросом — кто такой Мхитарян?. Об этом вчера на пресс-конференции заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

«Говорят этот человек проводит 90 минут игры на скамейке запасных. Как футболист, он и одной копейки не стоит! Он и не собирался сюда приезжать. Врут, когда говорят, что он стоит много денег. Не стоит. И команда тоже его здесь проиграла», — сказал министр о ситуации вокруг игрока клуба «Арсенал» Генриха Мхитаряна на чемпионате Лиги Европы 2019 в Баку.

Minval.az