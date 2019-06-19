Фанаты актера Киану Ривза потребовали признать его главным человеком года по версии журнала Time. Об этом сообщает портал Screen Rant со ссылкой на петицию на сайте Change.org.

Обращение появилось менее недели назад. В настоящее время под ним подписались уже четыре тысячи пользователей.

Отмечается, что после участия в серии фильмов про Джона Уика Ривз вновь вернулся в число главных голливудских знаменитостей. В последние годы он также стал интернет-звездой, а в сети появилось множество мемов про его подвиги.

Так, в марте стало известно, что Ривз помог пассажирам рейса Сан-Франциско — Лос-Анджелес, чей самолет совершил экстренную посадку в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Находившийся на борту артист после приземления договорился с представителями авиакомпании о минивэнах, которые доставят людей в пункт назначения, а после прибытия транспорта устроил случайным попутчикам экскурсию, рассказав об истории города Бейкерсфилда. Кроме того, по пути Ривз развлекал окружающих, включая песню кантри-исполнителя Винна Стюарта It’s Such a Pretty World Today и делая с ними селфи.

Minval.az