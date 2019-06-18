Этого признания фанаты Селены Гомес ждали уже давно. Джастин Бибер наконец-то заявил, что он, похоже, зря женился на Хейли Болдуин. Правда, это не публичное заявление, а приватный разговор с приятелем, который и поведал эту историю изданию Radar online.

Как сообщил друг 25-летнего Бибера, эта беседа состоялась во время недавней поездки в Нью Джерси, в дом наставника Джастина – пастора Карла Лентца. Там друзья решили позаниматься вдвоем в местном спортзале. И вот, быстро выбившись из сил после тренировки, Бибер признался, что он совершенно не в форме – как физически, так и морально. Его не отпускает жестокая депрессия. Лечение ему не помогает, и он начинает понимать, что все дело – в его слишком скоропалительном браке…

То есть события развиваются по тому сценарию, который прогнозировали пессимисты, настроенные против Хейли. Между прочим, среди тех, кто не одобрил ни выбор сына, ни скорость, с которой он обручился с Болдуин и женился на ней, была и мама Джастина. Впрочем, она постаралась смириться со свершившимся фактом, надеясь, что все как-нибудь образуется. Увы, ее надежды не оправдались…

Напомним, Бибер начал встречаться с Хейли Болдуин всего через несколько месяцев после того, как расстался с Селеной Гомес, которую называл любовью всей своей жизни. А меньше, чем три недели спустя он сообщил о своей помолвке с Хейли. И еще через два месяца, в сентябре минувшего года, зарегистрировал с ней свой брак. Однако нормальную свадьбу молодожены так и не собрались сыграть. А теперь, похоже, она уже не состоится никогда.

Minval.az