Ереванская газета «Иратес» пишет, что прогулка-встреча премьера Армении Никола Пашиняна с бизнесменом Самвела Карапетяна создала у некоторых кругов впечатление, будто последний приехал в Армению, чтобы говорить о новых экономических программах, обеспечить новый приток российского капитала, однако, по сведениям издания, последний привез армянскому премьеру «только известие из Кремля».

«Самвел Карапетян приехал как посол и передал некоторые соображения российской элиты, с которыми Пашинян, хочет того или нет, должен считаться. Это касается и политического, и экономического аспекта. Примечательно, что Самвел Карапетян встречается с Николом Пашиняном за несколько дней до ожидающейся в Вашингтоне встречи между главами МИД Армении и Азербайджана.

Может, привезенное проживающим в России армянским олигархом известие было и об этом? Может, был ответ нашего собеседника», — пишет газета.

Minval.az