Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Уфе провел двусторонние встречи с коллегами из ряда стран СНГ, в ходе которых обсуждались планы развития сотрудничества в области обеспечения безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

«Николай Патрушев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем. Они обсудили взаимодействие в области безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ», — сказал Аношин.

«Также Николай Патрушев провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, в ходе которых обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества с этими странами в сфере безопасности до конца нынешнего года», — добавил Аношин.

Встречи состоялись на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Minval.az