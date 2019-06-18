Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения сил специального назначения. Об этом заявил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.
По его словам, сценарий совместных учений уже готов.
Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения сил специального назначения. Об этом заявил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.
По его словам, сценарий совместных учений уже готов.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов считает, что Баку обладает более эффективными авиационными средствами, нежели Армения
Министр обороны провел служебное совещании
Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных
В воинской части войск химической защиты проведены тактико-специальные учения по действиям батальона в ходе наступательной операции.
В Армении — явный приступ паники
Благодаря профессионализму наших военных пилотов провокация противника потерпела крах, заявили в Минобороны Азербайджана
Заявление главы Минобороны Грузии Левана Изория о том, что грузинские военные будут участвовать в совместных военных учениях,
Скоординированное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией очень важно.
Грузия будет участвовать в совместных военных учениях, проводимых Азербайджаном и Турцией, заявил министр оборону Леван Изория.