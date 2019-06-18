Население Армении к 2100 году составит 2039 тыс. человек, что на 913 тыс. человек меньше показателя за 2018 год.

Такие данные приведены в опубликованном ООН демографическом докладе, в котором содержится прогноз по численности населения в разных странах до 2100 года, сообщают армянские СМИ.

В прошлогоднем докладе были приведены данные только до 2050 года.

Организация рассматривает два сценария — пессимистический и оптимистический. По пессимистическим прогнозам ООН, численность населения Республики Армения к 2100 году может опуститься ниже двух миллионов человек и составить всего лишь 1 207 тыс. человек (спад на 1 745 тыс. чел.). При этом, по оптимистическим прогнозам, к 2100 году население республики может вырасти всего на 224 тыс. человек и составить 3 175 тыс. человек.

Согласно данным международной организации, население Армении в 2018 году выросло на 7 тыс. человек до 2 952 тыс. человек. ООН прогнозирует в 2019 году и 2020 году рост населения на 6 тыс. человек.

В то же время к 2050 году по сравнению с 2018 годом ООН ожидает сокращение населения Армении на 136 тыс. человек до 2 816 тыс. человек.

Из стран региона ООН к 2050 году прогнозирует снижение численности населения Грузии с 4 млн. человек в 2018 году до 3,5 млн. к 2050 году (к 2100 – 2,5 млн.), а также рост населения в Азербайджане – с 9,95 до 11 млн. человек (к 2100 – 9,1 млн.), в Турции – с 82,3 до 97,1 млн. человек (86,1 млн.) и в Иране – с 81,8 млн. до 103 млн. человек (98,5 млн.).

По данным Нацстаткомитета Армении, численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года на 1 апреля 2019 года составила 2 962.1 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года население республики снизилось на 7,8 тыс. человек.

По подсчетам ООН, к 2050 году на Земле будет жить около 9,7 млрд. человек, а к 2100 году 10,8 млрд.

Minval.az