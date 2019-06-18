В Казахстане за пять дней протестов задержали около четырех тысяч человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, передает Tengri news.

По его словам, из них 677 были арестованы, 305 задержанных оштрафовали и три тысячи человек были «запротоколированы и освобождены». Министр подчеркнул, что полиция во время несанкционированных митингов не использовала дубинки или газовые баллончики: «Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты».

Тургумбаев добавил, что во время акций пострадали более 300 силовиков, шестеро из которых госпитализированы. Он утверждает, что протестующие били полицейских палками, камнями и арматурой.

Митинги в Казахстане проходили с 9 по 13 июня. Они были связаны с прошедшими 9 июня выборами президента, на которых с результатом 70,96% победил Касым-Жомарт Токаев. Участники акций выступали против итогов голосования и режима первого президента Нурсултана Назарбаева, сейчас занимающего пост главы Совета безопасности.

В МВД ранее говорили о 700 задержанных за первые два дня протестов в Алматы и Нур-Султане, но правозащитники и активисты настаивали, что эти данные сильно занижены. Сообщалось, что из-за нехватки мест в отделах полиции людей отвозили в соседние города. Задержания проходили также в Актобе и Шымкенте.

Minval.az