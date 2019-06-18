Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини задержан по делу о выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает The Independent.
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини задержан по делу о выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает The Independent.
Дата: 2019/06/18 12:23
Раздел: Важно
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