Популярная американская рэперша Карди Би оконфузилась во время выступления. У звезды порвался костюм «на самом интересном месте». Об этом сообщает Daily Mail.

Певица выступала на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, когда у нее треснул наряд. Карди В вышла на сцену в обтягивающем разноцветном комбинезоне. Во время исполнения танцевальных движений звезда развернулась спиной к зрителям, и ее наряд треснул по средине между ягодицами.

Певица быстро переоделась в белый халат и продолжила вступление, но ее бюстгальтер без бретелек начал сползать. Грудь певицы практически выпала из чашек бюстгальтера, и звезде пришлось смущенно прикрываться ладонями и поправлять белье.

Minval.az