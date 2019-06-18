Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) на следующей неделе приступит к депортации миллионов мигрантов, которые находятся в стране нелегально. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

«На следующей неделе ICE начнет процесс выдворения миллионов нелегальных мигрантов, которые нашли пути незаконного проникновения на территорию США. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — предупредил американский лидер.

Трамп обратил внимание на Мексику, которая использует строгие миграционные законы и благодаря им делает «очень хорошую работу, чтобы останавливать людей задолго до того, как они доберутся до нашей южной границы». Он также отметил вклад Гватемалы, намеревающейся подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Это соглашение предусматривает получение мигрантами убежища в стране их первого въезда.

Помимо этого президент США выступил с критикой в адрес демократов в американском конгрессе и призвал их проголосовать за миграционную реформу в стране. «Если это произойдет [одобрение реформы], пограничный кризис скоро завершится!» — заключил глава государства.

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