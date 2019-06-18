Делегация Армении в Парламентской ассамблее НАТО намерена «повысить» степень своей инициативности для «более эффективного использования» этой международной площадки в интересах страны. Об этом руководитель делегации Армении в ПА НАТО Андраник Кочарян заявил во вторник на пресс-конференции.

Представляя итоги весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, Кочарян отметил, что во время представления докладов на разные темы делегация Азербайджана неоднократно пыталась найти лазейки, чтобы поднять вопросы, касающиеся карабахского конфликта.

«Азербайджан поднимал проблемы, которые не касались логики докладов, и, естественно, нашей задачей было противодействовать этому. Слушания проходили одновременно в разных залах, что усложняло дело, поскольку представители Армении просто физически не успевали присутствовать на всех обсуждениях и отследить попытки Азербайджана развернуть дискуссию вокруг карабахской темы», — отметил глава армянской делегации

Однако, как подчеркнул Кочарян, армянская делегация намерена изменить тактику работы на этой площадке и более серьезно подготовиться к осенней сессии ПА НАТО.

«После этой поездки мы поняли, как можно в полной мере использовать возможности и МИД, и Национального Собрания, и других структур, чтобы в ходе осенней сессии точнее представлять нашу позицию», — заявил парламентарий.

Более того, Кочарян не исключил, что удастся разработать некую основополагающую идею, связанную с безопасностью и миром в регионе, которая будет приемлема не только для самой Армении, но и для других заинтересованных сторон.

Minval.az