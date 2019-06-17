Герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании отговаривал своего внука принца Гарри от брака с Меган Маркл.

Сообщается, что 98-летний супруг британской королевы был недоволен прошлой профессией его невесты.

«С актрисами изменяют, но на них не женятся», — объяснял Гарри умудренный жизнью супруг королевы Елизаветы II, передает телеканал РЕН ТВ.

Однако это не рассорило королевских родственников, и герцог Эдинбургский одним из первых увидел первенца Гарри и Меган.

Отмечается, что помимо герцога, принца Гарри отговаривал от свадьбы с американкой и его брат, наследник престола принц Уильям, а также другие члены британской королевской семьи. Однако Гарри «отстаивал отношения с Меган очень жестко» и в итоге вступил с Маркл в брак 19 мая 2018 года.

По мнению источников в окружении королевской семьи, Маркл имеет большую власть над супругом и с каждым днем становится все могущественнее.

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