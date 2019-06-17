Американский модельер, писательница и одна из создательниц синих джинсов Глория Вандербилт умерла в возрасте 95 лет.

Смерть Вандербилт подтвердил ее сын, телеведущий Андерсон Купер. Он также сообщил, что несколько недель назад дизайнеру диагностировали прогрессирующий рак желудка. «Она была готова. Она была готова уйти. Она умерла так, как хотела», — прокомментировал Купер, передает портал «Лента.ру».

Глория Вандербилт родилась в Нью-Йорке в 1924 году в семье крупного железнодорожника Реджинальда Клейпула Вандербилта и его второй супруги Глории Морган. Она была замужем четыре раза. Вандербилт была актрисой, художницей и дизайнером. В 1970-х годах индийская компания Murjani Corporation предложила ей выпустить линейку джинсов с инициалами семьи Вандербилт и ее личным логотипом с лебедем на заднем кармане. Модель этих джинсов была самой облегающей в то время.

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