Иран в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в эфире государственного телевидения.

«С сегодняшнего дня начинается преодоление потолка хранения обогащенного урана в 300 килограммов, которое будет 10 дней, иными словами, 27 июня, мы преодолеем этот потолок», — сказал представитель организации.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) предполагает, что Иран должен продавать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг.

Minval.az