Хотя к своим 49 годам Дженнифер Лопес уже успела трижды побывать замужем, она ни разу не проходила через церемонию венчания. Но теперь, собравшись выйти замуж в четвертый раз — за Алекса Родригеса, она решила, что хочет принести клятву «быть вместе, пока смерть не разлучит нас» как положено — с участием священника и в храме. «На этот раз я непременно хочу обвенчаться в церкви, хотя раньше я этого никогда не делала!» — заявила на днях Дженнифер, слова которой приводит издание 7Дней.

Любопытно, что сама Лопес считает, что она выходит замуж не в четвертый, а лишь во второй раз, поскольку два своих прежних брака — с Оджани Ноа и с Крисом Джаддом, она не признает. «Все продолжалось слишком недолго. В первый раз — девять месяцев, а во второй — одиннадцать, так что они не в счет», — призналась певица. «Я была слишком молода, и, хотя меня всегда окружали целые толпы людей, я чувствовала себя ужасно одинокой. И я думала, что если выйду замуж, рядом со мной всегда будет кто-то и мне не будет так грустно. Неудивительно, что оба раза эта затея не сработала. Теперь-то я знаю, что выходить замуж, чтобы просто не быть одной — плохая идея. Вступать в брак имеет смысл только если ты нашла того человека, с которым тебе действительно хорошо, и который помогает тебе стать лучше!» — поведала Лопес. Исполнительница уточнила, что в лице Родригеса, с которым она обручилась в марте этого года, она нашла именно такого человека.

К радости ее фанатов, Дженнифер также сообщила, наконец, когда именно всем следует ждать ее свадьбы. Ведь хотя в Сети ходило множество слухов, касавшихся сроков ее бракосочетания, сама Лопес хранила на этот счет молчание. Но теперь она прояснила ситуацию. «Свадьба состоится уже скоро. То есть не совсем скоро – но никак не позднее следующего года…» — заявила Дженнифер. И пояснила, что она хочет «большую свадьбу» с участием множества гостей, а значит, на подготовку к ней потребуется много сил и времени.

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